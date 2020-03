CPR AM lance le premier fonds mondial consacré à la réduction des inégalités

(AOF) - Après le lancement en 2018 du fonds axé sur l'accès à l'éducation, CPR Asset Management innove sur le front social de la finance responsable et annonce le lancement du fonds actions internationales CPR Invest Social Impact. Lancé le 10 décembre dernier, il est le premier fonds dans le monde à placer la réduction des inégalités au cœur de son processus d'investissement.

Le creusement des inégalités économiques dans le monde au cours des dernières décennies est l'un des phénomènes majeurs qui accompagne la mondialisation. Entre 1980 et 2018, au niveau mondial, les revenus des 1% les plus riches ont augmenté deux fois plus que ceux des 50% les plus pauvres.

Or, selon l'OCDE, les inégalités freinent la croissance économique en limitant les opportunités d'éducation dans les milieux défavorisés, en réduisant la mobilité sociale et en entravant le développement des compétences. Le sentiment d'inégalités persistantes dans les sociétés peut en outre contribuer à déstabiliser les équilibres politiques et sociaux, avec des conséquences économiques majeures.

Sans pour autant se substituer aux Etats, les entreprises ont un rôle à jouer dans la réduction des inégalités dans les pays où elles opèrent : par exemple par une juste contribution aux finances publiques, avec la mise en place d'une échelle équitable des salaires, ou en luttant contre les discriminations.

Pour leur part, les investisseurs sont de plus en plus conscients des risques associés à la montée croissante des inégalités, mais manquent aujourd'hui de solutions d'investissement appropriées.

CPR AM propose donc aux investisseurs institutionnels, distributeurs et particuliers CPR Invest Social Impact, qui repose sur une méthodologie transversale, fruit de deux ans de travaux de recherche pour appréhender, via une gestion active, la thématique des inégalités dans sa globalité.