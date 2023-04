Enfin, ce fonds est classé article 8 SFDR et intègre la contrainte d'obtenir un score ESG plus élevé que le score ESG de son indice de référence versus l'univers.

A cette définition thématique de l'univers d'investissement s'ajoute un filtre extra-financier des entreprises sur la base de notations ESG (internes au groupe Amundi) et du suivi de controverses (fourni par 3 prestataires externes).

Le second est un filtre de détention de capital : si une société, dans le Fonds, a un seul investisseur détenant plus d'un tiers de la société, cet investisseur doit être européen.

Le premier est un filtre thématique qui permet de ne retenir que les secteurs et les entreprises éligibles à l'univers d'investissement de la thématique.

Les valeurs qui composent l'univers investissable (environ 310 à la date du lancement, l'univers pouvant évoluer au fil du temps) sont retenues pour leur capacité à offrir des biens et services permettant de combler ces dépendances, dans ces 4 domaines.

Le fonds CPR Invest – European Strategic Autonomy investit dans des entreprises engagées dans le renforcement de l'autonomie stratégique européenne dans quatre domaines dans lesquels l'Europe doit retrouver sa souveraineté : l'industrie, l'alimentation, la santé, et la défense.

(AOF) - CPR AM lance CPR Invest – European Strategic Autonomy, un fonds de gestion active en actions européennes, qui a pour objectif de financer le renforcement de la souveraineté de l’Europe. " Le lancement de ce fonds en actions s’inscrit dans le déploiement d’une gamme consacrée à la thématique de l’autonomie stratégique de l’Europe, gage de sa souveraineté ", explique le gestionnaire d'actifs.

