CP lePERMISLIBRE : Croissance organique de +13 % en 2023

2023 : Croissance organique de +13 %

2024 : Poursuite de la croissance et réaffirmation de l’objectif

de rentabilité opérationnelle

Lucas Tournel, co-fondateur et Président Directeur Général de

lePERMISLIBRE déclare : « L’année 2023 enregistre une croissance de 13% du chiffre

d’affaires tenant compte d’un ralentissement ponctuel de l’activité au 4ème trimestre et

une situation inédite et exceptionnelle de baisse des heures de conduite réalisées en

décembre. Nous nous engageons dans l’année 2024, avec la détermination de,

poursuivre notre croissance à un rythme soutenu et continuer d’innover pour mettre à

disposition des candidats des solutions et services facilitant l’obtention du précieux

sésame. 2024 devrait marquer également un jalon clé dans notre trajectoire avec

l’atteinte de la rentabilité opérationnelle liée à l’augmentation de la marge brute et la

réduction des coûts, conformément à notre engagement lors de notre introduction en

bourse. »