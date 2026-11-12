CP INNELEC : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026-27 : 45,6 M€

Innelec publie un chiffre d’affaires de 45,6 M€ au titre du 1er semestre de l’exercice 2026-27, contre

47,9 M€ au 1er semestre de l’exercice précédent.

Nous constatons sur le semestre une évolution positive du mix produit au profit des lignes de

produits les plus rentables*** :

- ***Les ventes d’Accessoires (30% du CA) progressent de 21,3%, portées par les ventes

d’accessoires gaming (+38,6%) et les ventes de produits high-tech (+20,1%) qui témoignent

de la dynamique de croissance de ce marché ;

- ***Les Produits dérivés sous licence (17% du CA) affichent également une bonne

dynamique sur le semestre (+10,8%), avec une progression marquée au deuxième trimestre ;

- Les ventes de Consoles (42% du chiffre d’affaires) enregistrent une baisse de 22,9%,

pénalisées par une base de comparaison défavorable liée au lancement réussi de la

Switch 2 sur la même période de l’exercice précédent.