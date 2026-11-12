 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CP INNELEC : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026-27 : 45,6 M€
information fournie par Boursorama CP 12/11/2026 à 18:00

Ajouter Boursorama à vos sources

CP INNELEC : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026-27 : 45,6 M€
Innelec publie un chiffre d’affaires de 45,6 M€ au titre du 1er semestre de l’exercice 2026-27, contre
47,9 M€ au 1er semestre de l’exercice précédent.
Nous constatons sur le semestre une évolution positive du mix produit au profit des lignes de
produits les plus rentables*** :
- ***Les ventes d’Accessoires (30% du CA) progressent de 21,3%, portées par les ventes
d’accessoires gaming (+38,6%) et les ventes de produits high-tech (+20,1%) qui témoignent
de la dynamique de croissance de ce marché ;
- ***Les Produits dérivés sous licence (17% du CA) affichent également une bonne
dynamique sur le semestre (+10,8%), avec une progression marquée au deuxième trimestre ;
- Les ventes de Consoles (42% du chiffre d’affaires) enregistrent une baisse de 22,9%,
pénalisées par une base de comparaison défavorable liée au lancement réussi de la
Switch 2 sur la même période de l’exercice précédent.

Valeurs associées

INNELEC MULTIMEDIA
1,910 EUR Euronext Paris +4,95%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 361,36 +0,34%
Pétrole Brent
95,13 +2,89%
NVIDIA
165,3201 -4,84%
STELLANTIS
3,551 -4,36%
SOITEC
105,85 -2,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank