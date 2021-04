Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : vers une hausse du capital de la filiale Hotels Cercle Finance • 27/04/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - Covivio Hotels, filiale à 43,5% de Covivio dédiée à l'investissement hôtelier, envisage de lancer dans les prochaines semaines une augmentation de capital d'environ 250 ME avec maintien du droit préférentiel de souscription, sous réserve des conditions de marché. Les principaux actionnaires de Covivio Hotels, membres du Conseil de Surveillance et représentant environ 97% du capital social de la société, se sont déjà engagés à souscrire à cette augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de leur quote-part respective à un prix maximum par action de 16E. Covivio s'est également engagé à souscrire à titre réductible la part résiduelle du capital (3%). 'Avec 6 MdsE de patrimoine répartis dans une douzaine de pays en Europe, nous sommes aujourd'hui le leader européen de l'immobilier hôtelier. Aux côtés de nos opérateurs partenaires, et avec cette augmentation de capital, nous préparons la reprise, afin de consolider notre présence sur ce marché', assure Dominique Ozanne, Directeur général de Covivio Hotels.

