Covivio: vers un renforcement au capital de Covivio Hotels

(CercleFinance.com) - Covivio annonce un accord en vue de l'acquisition des 8,3% du capital de Covivio Hotels détenus par Generali, en échange d'actions nouvelles Covivio, sur la base d'une parité de 31 actions Covivio pour 100 actions Covivio Hotels, post détachement des dividendes 2023.



Cette opération, qui représente l'équivalent de l'acquisition de 500 millions d'euros d'actifs et un renforcement des fonds propres de près de 300 millions, marque une étape majeure dans le renforcement de Covivio en hôtellerie, marché en croissance.



A l'issue de cette opération d'apport, dont la réalisation est attendue d'ici fin avril, la foncière détiendra 52,2% du capital de sa filiale Covivio Hotels et lancera une offre publique d'échange obligatoire sur le solde du capital.





