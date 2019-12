Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : vers un double-top sous 103,6/103,8E Cercle Finance • 11/12/2019 à 09:41









(CercleFinance.com) - Covivio a tenté de s'extraire par le haut d'un corridor 95,5/103,5E mais semble échouer à nouveau: le titre s'achemine vers un double-top sous 103,6/103,8E. Le tendance étant parfaitement haussière (canal ascendant digne d'un manuel d'AT) depuis le test des 77,85E fin décembre 2018, l'hypothèse d'une sortie par le haut vers 111,5E semble la plus plausible.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris -2.41%