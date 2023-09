Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: vente d'un immeuble de bureaux à Paris information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 08:58









(CercleFinance.com) - Covivio annonce la signature de la vente de l'immeuble de bureaux 'Anjou', situé dans le huitième arrondissement de Paris et en cours de redéveloppement, une opération pour un montant global de 230 millions d'euros.



La cession de cet immeuble de 9328 m², intégralement pré-loué auprès d'une entreprise française du luxe, vient parachever le travail d'asset management réalisé depuis l'acquisition en 2006. Le groupe signe, dans le cadre de la vente, un contrat de promotion immobilière.



'Avec cette opération, Covivio poursuit la mise en oeuvre de son plan de cessions et démontre l'intérêt continu des investisseurs pour les actifs de qualité situés au coeur de quartiers centraux, dynamiques et attractifs', commente la foncière.





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris -1.43%