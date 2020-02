Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : termine en hausse après l'annonce de son OPA Cercle Finance • 14/02/2020 à 17:39









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse à la Bourse de Paris. Covivio a annoncé une offre publique d'achat sur Godewind Immobilien AG. Cette foncière de bureaux allemande détient un portefeuille de 1.2 MdE de 10 actifs situés à Francfort (40% du patrimoine), Düsseldorf (28%), Hambourg (24%) et Munich (8%). ' Nous estimons que cette opération permettra à Covivio d'y atteindre une taille critique dans un marché actuellement supportif et en s'implantant dans 4 villes d'Allemagne qui figurent dans le top 10 des plus importants marchés de bureaux européens ' indique Oddo. Suite à cette annonce, le bureau d'analyses confirme son opinion Achat et son objectif de cours de 110 E. ' Les annonces d'hier soir ainsi que celles de début janvier avec l'acquisition de 650 ME d'hôtels en Europe montrent que la société est aujourd'hui dans une très forte dynamique conformément à sa stratégie de développement / repositionnement autour des grandes métropoles européennes ' rajoute Oddo.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +0.54%