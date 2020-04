Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : stabilité du chiffre d'affaires au T1 Cercle Finance • 22/04/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le groupe Covivio annonce ce soir un chiffre d'affaires de 158 millions d'euros au premier trimestre 2020, stable à périmètre constant. 'La performance à périmètre constant reste soutenue en bureaux et résidentiel, à +2,3% en moyenne, quand elle pâtit directement de l'impact de la pandémie en hôtellerie (-10% à périmètre constant)', précise le groupe. Il affiche également un taux d'occupation de 97,6%, et une maturité ferme des baux de 7 années.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris -1.87%