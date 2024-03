Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio : ricoche sous 45E, retombe sur 42,8E information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 19:00









(CercleFinance.com) - Covivio retombe sur 42,8E, l'ex-résistance du 22 février.

Covivio s'était ouvert la route des 45E (ex-plancher du 17 au 31 janvier, ex résistance de la mi-novembre 2023) et ricoche sitôt l'objectif atteint.



La tendance haussière est compromise mais le scénario d'une ascension vers des 46,1E (petite résistance de la fin janvier) n'est pas invalidé







Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris -3.04%