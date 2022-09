Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: renforcement dans les financements verts information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Covivio annonce avoir finalisé en août la transformation de certaines de ses souches obligataires en obligations vertes, de sorte que 100% des obligations Covivio (soit 2,8 milliards d'euros) sont désormais vertes.



Par ailleurs, en juillet, il a signé un financement bancaire hypothécaire vert de 115 millions d'euros sur la tour Silex2, à Lyon, pour une durée de huit ans, et le refinancement d'un portefeuille résidentiel à Berlin, pour un montant de 145 millions et une durée 10 ans.



Le groupe a aussi refinancé en juillet deux crédits corporate verts pour un total de 225 millions d'euros, en étendant leurs maturités à 2027 et 2029, à des conditions de financement ajustables en fonction de l'atteinte de critères environnementaux.





