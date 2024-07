Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio: relèvement de l'objectif annuel information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Covivio annonce viser désormais un objectif de résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) 2024 de l'ordre de 460 millions d'euros (contre un objectif initial de 440 millions), soit une hausse de 6% par rapport à 2023.



Sur le premier semestre, la foncière a réalisé un EPRA Earnings ajusté en hausse de 3% à 231 millions (-4,8% à 2,24 euros par action) pour des revenus consolidés de 500 millions (327 millions en part du groupe), accrus de 1,8% (+6,5% à périmètre constant).



A fin juin, l'actif net réévalué (EPRA NTA) s'est inscrit en hausse de 2,3% sur six mois, à près de 8,7 milliards d'euros (-7,5% par action, à 77,7 euros), pour une croissance du patrimoine de 2% à 15,4 milliards en part du groupe (-1,3% à périmètre constant).





Valeurs associées COVIVIO 45,78 EUR Euronext Paris -0,87%