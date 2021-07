Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : relèvement d'objectif annuel information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses semestriels, Covivio indique relever son objectif d'EPRA Earnings 2021, à entre 390 et 400 millions d'euros, au lieu de 380 à 395 millions, pour un objectif de plus de 600 millions d'euros de nouveaux accords de ventes confirmé. Sur le premier semestre 2021, la foncière affiche EPRA Earnings en croissance de 7,5% à 207 millions (+0,9% à 2,19 euros par action) et un ANR en hausse de 4% sur un an en moyenne (EPRA NTA par action de 101,6 euros et EPRA NDV de 91,7 euros). Covivio revendique 'plus de 140.000 m² de nouveaux contrats ou renouvellements de baux en bureaux, la signature de 400 millions d'euros de cessions avec +4% de marge et une croissance de +2% à périmètre constant de ses valeurs d'actifs'.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris 0.00%