Covivio : rebond record de +43% à 58,8E

(CercleFinance.com) - Covivio enregistre un rebond record de +43% à 58,8E, après avoir inscrit un plancher à 38,84E, c'est à dire 20E plus bas 24H auparavant. Rappel: le titre culminait encore à 111,7E le 20 février, le cours avait été divisé par 3 en 4 semaines. Un 'gap' à 64,8E (du 13 mars) pourrait à ce rythme être comblé prochainement

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +29.71%