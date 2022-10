Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : rebond en 'W' sur 45,9E information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 13:51









(CercleFinance.com) - Covivio semble bien amorcer l'ébauche d'un rebond en 'W' (27 septembre et 12 octobre) sur 45,9E mais ce scénario ne sera validé que par le franchissement des 51,4E (zénith du 4 octobre) qui permettrait d'aller tester la principale résistance oblique moyen terme qui gravite vers 56E.





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +0.43%