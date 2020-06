Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : réalise une émission obligataire de 500 ME Cercle Finance • 17/06/2020 à 13:16









(CercleFinance.com) - Covivio a procédé ce jour avec succès au placement d'une émission obligataire de 500 ME, à échéance 2030, offrant un coupon fixe de 1,625%. L'émission a été sursouscrite près de 5 fois. ' Cette opération, venant refinancer une partie de sa dette existante, renforce ainsi la solidité du bilan en allongeant la maturité de la dette (de 6,1 années à fin 2019) et en améliorant son profil ' indique le groupe. Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 23 juin 2020.

