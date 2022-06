Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: projet de nouvel espace pour Thales à Vélizy-Meudon information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Covivio annonce la signature avec Thales d'un accord pour le développement d'un nouveau clés-en-main de 37.900 m² à Vélizy-Meudon, pour accueillir dès 2026 les équipes de la filiale Land and Air Systems de Thales, tout en allongeant la durée des baux en place.



Ce nouveau bâtiment Hélios 2 proposera des espaces de travail, des espaces communs dont un restaurant, des showrooms, des espaces de services, ainsi que des datarooms. Ses occupants bénéficieront aussi de plus de 9.000 m² d'espaces verts.



Le nouveau BEFA d'une durée de 12 ans fermes prendra effet à la livraison de l'extension, prévue au premier trimestre 2026. Les deux partenaires ont aussi allongé la durée des baux en place : pour Hélios jusqu'en 2037, et pour l'immeuble historique jusqu'à fin 2034.





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris -1.52%