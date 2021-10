Covivio plus optimiste sur ses perspectives annuelles

(AOF) - Compte tenu de l’accélération de la reprise de l’activité en hôtels au cours de l’été, Covivio a relevé son objectif d’EPRA Earnings, à plus de 400 millions d’euros pour 2021, soit supérieur à 4,2 euros par action. Cette mesure de la performance opérationnelle hors éléments exceptionnels était auparavant prévue entre 390 à 400 millions d'euros.

Les revenus en hôtels ont en effet connu une forte amélioration. A fin septembre, les loyers s'inscrivent dorénavant en croissance à +1,6%, vs -4,1% à fin juin, dont +16% sur les loyers variables (Accor principalement en France). L'Ebitda des hôtels détenus en murs et fonds reprend également le chemin de la croissance, en progressant de 9,8% sur un an. Sur le seul troisième trimestre, les revenus ont progressé de 42% sur un an dont +216% sur les revenus variables (56% des revenus en hôtel).

Le début de la reprise en hôtels et la poursuite de la croissance en résidentiel allemand ont permis une nette amélioration de la performance du groupe à fin septembre par rapport au premier semestre. Les revenus locatifs des neufs premiers mois se sont élevés à 648 millions d'euros et 445 millions d'euros en part du groupe. A périmètre constant, ils sont en repli de 0,1% à fin septembre vs -2,7% à fin juin.

Au cours du troisième trimestre, Covivio a signé pour 110 millions d'euros part du groupe d'accords de vente, portant à 514 millions d'euros le volumes de cessions signé depuis le début d'année, avec une marge de +3,4% sur les dernières valeurs d'expertises. Le groupe immobilier présent dans les bureaux, le résidentiel et les hôtels a confirmé son objectif de plus de 600 millions de nouveaux accords de ventes pour 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS