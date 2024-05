Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio: plus de 77% du dividende 2023 payé en actions information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Covivio annonce qu'à l'issue de la période de souscription, ouverte du 23 avril au 7 mai inclus, 77,5% du capital ont opté pour le paiement en actions de son dividende de 3,30 euros par action au titre de 2023.



'Cette opération vient également renforcer encore davantage le bilan du groupe : en y ajoutant la récente opération de renforcement en hôtellerie, Covivio aura ainsi levé 532 millions d'euros de fonds propres depuis le début de l'année', souligne la foncière.



Par ailleurs, Covivio indique que S&P a confirmé sa notation financière à 'BBB+, perspective stable', l'agence soulignant 'la bonne tenue du profil opérationnel, diversifié et porté par la dynamique locative'.





