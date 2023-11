Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: placement d'obligations vertes réalisé information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Covivio annonce avoir procédé au placement avec succès de 500 millions d'euros d'obligations vertes, à échéance juin 2032, une émission qui a été sursouscrite près de quatre fois et dont le produit est destiné à financer ou refinancer son portefeuille Green.



Cette opération vient conforter la solidité du bilan de Covivio en allongeant la maturité de sa dette (4,7 ans à fin juin 2023), et en renforçant la liquidité du groupe foncier, portée à 2,2 milliards, permettant ainsi de couvrir les échéances de dette jusque fin 2025.



Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris. Le règlement-livraison des titres et leur admission sur Euronext Paris devraient intervenir le 5 décembre.





