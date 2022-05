Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: ouverture du site Wellio Duomo à Milan information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Covivio fait part de l'ouverture, en avril dernier, de Wellio Duomo, le deuxième site de son réseau de pro-working à Milan et le neuvième site Wellio en Europe, dans un bâtiment historique d'environ 5.000 m² au coeur de la capitale économique de l'Italie.



'Confirmant le succès de l'offre Wellio, présente à Milan depuis mi-2020 avec le premier site de Via Dante, Wellio Duomo est totalement occupé un mois seulement après son ouverture', souligne la foncière française.



Wellio Duomo offre 500 postes de travail flexibles et personnalisables, cinq salles de réunion avec de nombreux espaces communs, un espace bar au troisième étage avec une terrasse, une série de lounges végétalisés et un rooftop de 500 m².





