Covivio : ouverture de Wellio Duomo en avril 2022

(CercleFinance.com) - Covivio annonce que Wellio Duomo, deuxième espace milanais et neuvième site en Europe du réseau d'espaces flexibles développé par le groupe, ouvrira en avril 2022 dans un immeuble historique propriété du Covivio, situé à quelques pas du Duomo. En cours de rénovation, l'immeuble qui accueillera ce nouvel espace offre une surface d'environ 5.000 m2. Wellio Duomo proposera 500 postes de travail personnalisables avec une grande flexibilité de dimensionnement. Les occupants pourront profiter des salles de réunion, des espaces communs, d'un espace bar avec terrasse au troisième étage, ainsi que de 800 m2 d'espaces lounge extérieurs, dont un rooftop de 500 m2 avec vue sur le centre historique de Milan.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +0.77%