Covivio: ouverture de l'espace Wellio Paris Saint-Lazare

(CercleFinance.com) - Covivio annonce l'ouverture de l'espace Wellio Paris Saint-Lazare, son nouveau flagship parisien installé au sein de son siège européen, L'Atelier, et déjà entièrement loué à la marque Lipton Teas and Infusions et à l'éditeur de logiciels pour l'hôtellerie Way.



Dans le même temps, le groupe indique faire évoluer l'offre commerciale de son immeuble situé avenue Delcassé, en louant 3.600 m² auprès d'un groupe indépendant de services financiers, qui installera ses équipes d'ici janvier 2026.



'Ces deux opérations, localisées en plein coeur du QCA parisien, illustrent la capacité de Covivio à déployer des offres commerciales sur-mesure adaptées aux typologies de son patrimoine et aux besoins de ses clients', déclare la foncière.





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +0.69%