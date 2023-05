Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: option de dividende en actions exercée à 79% information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - Covivio annonce qu'à l'issue de la période de souscription, ouverte du 26 avril au 10 mai inclus, 79,31% du capital ont opté pour le paiement du dividende en actions. Le paiement du dividende et le règlement-livraison des actions nouvelles auront lieu le 1er juin.



Les 6.220.293 actions ainsi émises porteront jouissance courante et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris ainsi que sur le marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de Milan.



Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 44,87 euros. Cette opération renforce le bilan avec une augmentation de capital de 279 millions d'euros et 'illustre à nouveau la confiance des actionnaires dans la stratégie de Covivio', selon la foncière.





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris -1.93%