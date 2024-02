Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio: obtention du grade A dans le classement du CDP information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 14:52









(CercleFinance.com) - Covivio annonce avoir été reconnu pour son leadership en matière de transparence et de performance sur le changement climatique, avec l'obtention du grade 'A', meilleure note décernée par le Carbon Disclosure Project (CDP).



La foncière rejoint ainsi les 27 entreprises françaises et 346 entreprises dans le monde sur les 21.000 répondants qui figurent dans cette liste annuelle des leaders climatiques du CDP, consacrant ainsi la qualité de sa politique climatique.



'Aligné sur la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), le questionnaire du CDP est largement utilisé pour guider les investissements vers une économie zéro carbone, durable et résiliente', rappelle le groupe.





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +0.51%