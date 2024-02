Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio: objectif de RNR dépassé en 2023 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Covivio publie pour 2023 un résultat net récurrent (RNR) en hausse de 1% à 435 millions d'euros (4,47 euros par action), dépassant donc son objectif initial de 410 millions, et un actif net réévalué en retrait de 21% sur un an à 84,1 euros par action.



'Dans un environnement immobilier impacté par la hausse des taux, Covivio s'est rapidement adapté, notamment via 720 millions d'euros', note son directeur général Christophe Kullmann, qui pointe aussi une hausse des revenus de 6,4% à périmètre constant.



La foncière propose un dividende de 3,30 euros par action au titre de 2023, avec option de paiement en actions, et vise pour 2024 un RNR de l'ordre de 440 millions d'euros, en légère croissance tout en poursuivant le désendettement.





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +1.30%