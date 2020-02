Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : nouveau bâtiment pour Dassault Systèmes Cercle Finance • 11/02/2020 à 08:12









(CercleFinance.com) - Covivio et Crédit Agricole Assurances annoncent l'extension du Campus Dassault Systèmes, dans le quartier d'affaires Inovel Parc à Vélizy-Villacoublay, avec la construction d'un nouveau bâtiment de 27.600 m². Dans le même temps, les trois partenaires ont signé un accord prolongeant les baux actuellement en place pour une nouvelle période de 10 ans à compter de la livraison du nouvel immeuble, qui est prévue fin 2022. En lien avec les ambitions environnementales de Covivio et le niveau de performance du Campus existant, l'immeuble à construire vise les certifications HQE Bâtiment Durable 2016, E2C1 et BREEAM Very Good.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +0.09%