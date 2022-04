Covivio nomme une Head of German Offices

(AOF) - A compter du 2 mai 2022, Covivio, acteur immobilier de référence en Europe avec un patrimoine de 27 milliards d'euros, accueillera Friederike Hoberg en qualité de Head of German Offices. Elle intègre à ce titre le Comité Exécutif du groupe.

Après avoir effectué une grande partie de sa carrière chez Commerz Real à la tête de la filiale France, Friederike Hoberg, 45 ans, diplômée de la Freie Universität de Berlin et de l'ESCP Business School, dirigera l'activité Bureaux de Covivio en Allemagne.

Basée à Berlin, elle sera en charge de la gestion d'actifs, du développement et de l'investissement pour l'activité bureau. Rattachée à Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio, Friederike Hoberg aura pour objectif de déployer en Allemagne la même stratégie créatrice de valeur déjà mise en oeuvre en France et en Italie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

