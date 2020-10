Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : nomination d'une directrice commercialisation Cercle Finance • 12/10/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - La société foncière Covivio indique regrouper ses équipes commercialisation au sein d'un nouveau pôle dont la responsabilité est confiée à Céline Leonardi, directrice commercialisation, rattachée à Olivier Estève, directeur général délégué. Elle aura pour mission la commercialisation des espaces de travail existants et en développement en France, en bail commercial ou en contrat de prestations de services, et continuera par ailleurs de piloter le déploiement de l'offre Wellio en Europe. Céline Leonardi assurait depuis 2017 le développement et l'animation de l'offre de bureaux flexibles pensée par Covivio. Travaillant pour le groupe depuis 2009, elle a intégré le pôle commercialisation en 2012, avant d'en prendre la direction en 2016.

