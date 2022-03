Covivio loue 31 hôtels en France à B&B Hotels

(AOF) - Covivio, à travers sa filiale Covivio Hotels, a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec B&B Hotels pour la revente-location de 31 fonds de commerce d’hôtels situés en France après leur rachat auprès de AccorInvest. Ces 31 hôtels (2 565 chambres), déjà propriétés de Covivio et sous enseignes du groupe Accor (Ibis, Novotel et Mercure), étaient jusqu’à présent loués dans le cadre de baux en loyer variable à AccorInvest. Suite à la signature du protocole, Covivio et B&B Hotels se sont engagés sur des nouveaux baux à loyer fixe de 12 ans fermes.

Covivio bénéficiera d'une hausse substantielle du loyer par rapport à celui de 2019, et participera à un programme de travaux réalisés par B&B Hotels.

" Alors que le marché de l'hôtellerie connait une phase de rebond, Covivio met ainsi en mouvement une partie de son patrimoine hôtelier en poursuivant sa stratégie dynamique d'asset et de brand management, afin d'optimiser sa rentabilité et de garantir une offre hôtelière toujours plus adaptée aux attentes des utilisateurs ", a expliqué le groupe immobilier.

AOF - EN SAVOIR PLUS