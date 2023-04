Covivio : les revenus trimestriels dopés par la forte reprise de l’activité hôtelière

(AOF) - Au premier trimestre, Covivio a dévoilé au titre du premier trimestre, des revenus part du groupe de 153,9 millions d’euros, en croissance de 4,1%. Ils ont augmenté de 11,1% à périmètre constant. Le groupe immobilier a bénéficié de la forte hausse des revenus de son activité Hôtel, qui ont bondi de 57,5% à périmètre constant, à 27,5 millions d’euros. Il explique également cette progression par l’accélération de l’indexation (3,8 points) et l’asset management (2,6 points).

Depuis début 2023, dans un contexte de ralentissement du marché de l'investissement, Covivio a poursuivi sa stratégie de rotation du portefeuille. Les ventes d'actifs de 195 millions d'euros à 100% et 170 millions d'euros part du groupe ont été finalisées sur le trimestre. Le groupe a également signé pour 158 millions d'euros à 100% et 67 millions d'euros part du groupe de nouveaux accords de cessions, avec une marge moyenne supérieure de 2,2% sur les valeurs d'expertise de fin 2022.

Par ailleurs, environ 500 millions d'euros de cessions part du groupe sont en cours de discussion.

En parallèle à cette publication, Covivio a annoncé la finalisation de la vente de trois immeubles de bureaux en France pour un montant de 131 millions d'euros. Ces cessions ont été réalisées avec une marge moyenne supérieure de 3% par rapport aux valeurs d'expertise de fin 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Quatrième foncière européenne, opérateur global de la conception à la gestion, intervenant dans les bureaux, l’hôtellerie et le résidentiel allemand;

- Patrimoine de 27 Mds€ réparti à 94 % sur 3 pays stratégiques : France pour 38 %, Allemagne pour 41 % et Italie pour 16 % ;

- Patrimoine à 57 % dans les bureaux en France, Italie et en Allemagne, 28 % dans le résidentiel allemand et 15 % dans l’hôtellerie européenne ;

- Modèle économique fondé sur 4 piliers : la présence au cœur des métropoles européennes, la conception d’immobilier neuf ou rénové alliant performance énergétique et adaptabilité aux usages, la culture-client par la co-définition des projets et l’allongement de la durée des baux ;

- Capital ouvert avec des actionnaires puissants -la famille Del Vecchio (27,25 %et 43,25 % des droits de vote), ACM (7,71 %), Crédit agricole (8,2 %) et Covea (7,2 %), Jean Luc Biamonti présidant le conseil d’administration de 16 membres, Christophe Kullmann étant directeur général ;

- Situation financière solide, avec un ratio LTV diminué à 39,5 % à fin juin.

Enjeux

- Stratégie européenne de simplification des structures, les bureaux étant détenus en propre, les hôtels en Europe gérés par la filiale Foncière des murs et le résidentiel allemand sous la marque Immeo ;

- Stratégie d'innovation « roadmap digitale 2023 » : 3 objectifs : élargir la gamme de services clients, bâtir des smart buildings et créer de la valeur via les données / partenariats avec les clients et les start-up / partenariats de recherche dans le béton et les matériaux carbone -Hub des prescripteurs, plateforme Sekoya, Impulse Partners- et avec les collectivités locales -projet Vitae ;

- Stratégie environnementale de recul de 40% des émissions de CO2 en 2030 vs 2010 : objectifs intermédiaires 2025 : 100 % du patrimoine labellisé ou certifié et 100 % proche des transports en commun / écocircularité / participation au 1 er label immobilier bas carbone pour l’Europe / transformation de la totalité de la dette en obligations vertes ;

- Avancées de l'offre de bureaux flexibles Wellio (99 % de taux d'occupation) ;

- Pipeline de développement tertiaire de 2,5 Md€ à fin juin, situé à 84% à Paris, Berlin et Milan et pré-loué à 61% et finalisation des cessions finançant les développements.

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 107,4 €, à comparer au cours de Bourse et du taux d’occupation des immeubles de bureaux (94,3 %) et des hôtels (95 %) ;

- Impact négatif de l’inflation et des retards de chantiers compensé par l’indexation des loyers ;

- Après un 2nd semestre de reprise de 11 % de l’activité, objectif 2022 confirmé d’un résultat par action de 4,5 €.

En savoir plus sur le secteur Immobilier

Une crise de la demande

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.