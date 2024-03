Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio: le titre avance, HSBC a relevé son conseil information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 16:46









(CercleFinance.com) - L'action Covivio s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris, HSBC ayant relevé de 'conserver' à 'achat' son conseil sur le titre de la société foncière.



Vers 16h30, le titre Covivio gagne plus de 0,6% alors que l'indice SBF 120 cède au même moment environ 0,2%.



Dans une étude consacrée aux spécialistes français de l'immobilier commercial, HSBC salue la stratégie mise en place par le groupe, qui cherche à se recentrer sur ses actifs de qualité, ainsi que l'amélioration de ses performances récurrentes.



La banque britannique met également en évidence une valorisation 'meilleure marché' que celle de son concurrent Gecina.





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +0.71%