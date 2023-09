Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: le coût des actions pour le climat est évalué information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 12:37









(CercleFinance.com) - Covivio a publié mardi son rapport climat pour 2023, évaluant à 254 millions d'euros les coûts de travaux nécessaire d'ici à fin 2030 pour atteindre ses objectifs dans l'ensemble de ses activités.



Le groupe d'immobilier s'est notamment fixé comme objectif de détenir des actifs certifiés (HQE, LEED ou BREEAM) à hauteur de 100% de son portefeuille d'ici à 2025, contre 93% aujourd'hui.



La société foncière vise par ailleurs une réduction de la consommation énergétique de son parc exploité de 25% entre 2019 et 2030, ainsi qu'une réduction de 40% de ses émissions de carbone entre 2010 et 2030.



Covivion compte par ailleurs utiliser 100% d'électricité verte sur son patrimoine géré d'ici à 2025.



Fin 2022, 55% du 'pipeline' consistait en des opérations de restructuration plutôt qu'en démolitions/reconstructions, un choix limitant les émissions de carbone du groupe, notamment sur ses chantiers.





