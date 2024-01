Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio: lancement d'un programme anti-gaspillage de l'eau information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Covivio a annoncé lundi le lancement d'un programme destiné à lutter contre le gaspillage de l'eau dans ses immeubles de bureaux en France.



La société foncière indique s'être donné comme objectif de parvenir à un taux d'équipements hydro-économes (mousseurs et limiteurs de débit, chasses d'eau économes, robinets à détection) de 80% d'ici à la fin de l'année, contre 65% actuellement.



Le groupe d'immobilier commercial compte par ailleurs augmenter de 20% le nombre de systèmes de récupération d'eau installés au sein de ses immeubles d'ici à la fin 2024.



En parallèle, Covivio vise à doter 100% de ses bâtiments de procédés ou de matériel de détection permettant de limiter les fuites.



Il prévoit aussi de mettre en oeuvre un pilotage en temps réel des consommations tout en sensibilisant les occupants de ses immeubles à la question du gaspillage de l'eau via la mise place d'une charte sur la bonne gestion de l'eau et les bons gestes à adopter.



Alors que la consommation d'eau dans un bâtiment de bureau est en moyenne de 0,33 m3/m²/an, l'intensité en eau du parc de Covivio a diminué de 38% entre 2008 et 2022, pour atteindre 0,26 m3/m²/an.



Ce nouveau programme vise à dépasser l'objectif du plan eau gouvernemental, qui prévoit de réduire de 10% les prélèvements en eau d'ici 2030.





Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris -1.50%