Covivio: l'activité à Paris rassure, le titre monte

(CercleFinance.com) - Covivio s'adjuge plus de 2% en Bourse de Paris vendredi matin après avoir annoncé la commercialisation de plus de 27.000 m2 d'actifs franciliens au cours des six derniers mois.



La société française de gestion foncière indique avoir notamment loué plus de 6.000 m2 de bureaux au groupe d'ingénierie Spie au sein de son immeuble de bureaux So Pop à Paris-Saint-Ouen.



Covivio a également signé bail de 10 ans et six mois avec un groupe français indépendant de BTP portant sur une surface de près de 7.900 m2 au sein de son immeuble Urban Garden, situé à Issy-Les-Moulineaux.



Il a également commercialisé plus de 9.000 m2 en six mois au sein de Maslö, son immeuble totalement restructuré de Levallois-Perret axé sur le bien-être et l'épanouissement de ses occupants, qui avait été livré en début d'année.



Pour le groupe immobilier, ces signatures témoignent de l'attractivité de ses projets et de l'intérêt des entreprises pour ses immeubles bien localisés, accessibles, et environnementalement performants.



Sur son patrimoine de bureaux en France, Covivio affiche aujourd'hui un taux d'occupation en hausse à 94,5%, à comparer avec 94,1% à fin 2023 et 92% en juin 2023.



Ces chiffres rassurent des investisseurs inquiets de la crise qui secoue actuellement le segment de l'immobilier commercial, affaibli par la récente hausse des taux d'intérêt et l'émergence du télétravail, qui fait que la demande n'a toujours pas retrouvé ses niveaux d'avant le Covid, entraînant des taux de vacance historiques.





