Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : intégration de Godewind Immobilien Cercle Finance • 15/05/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Covivio annonce la mise en oeuvre de l'intégration de Godewind Immobilien, l'assemblée générale de cette dernière ayant approuvé, le 7 mai, le changement de nom de la société pour Covivio Office AG, ainsi que le changement de la structure de la gouvernance. Le 11 mai, la dernière période d'OPA sur l'ensemble des actions de Covivio Office AG s'est terminée. Covivio détient désormais environ 86% du capital de la société, qui a été retirée de Deutsche Börse, avec prise d'effet le 14 mai. Pour rappel, Covivio Office AG détient un patrimoine de 10 immeubles de bureaux (290.000 m2), valorisé 1,2 milliard d'euros, situés à Francfort (40% du patrimoine), Düsseldorf (28%), Hambourg (24%) et Munich (8%).

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris 0.00%