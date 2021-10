Covivio : important contrat de location avec Samsung Electronics France

(AOF) - Covivio a annoncé la signature d’un accord locatif avec Samsung Electronics France portant sur une surface de 10 500 mètres carrés, au sein de l’immeuble de bureaux So Pop, situé à Paris - Saint-Ouen. Les partenaires ont signé un accord locatif d’une durée de 9 ans et les équipes du spécialiste de l’électronique grand public rejoindront le site en mai 2022. L'immeuble a été acquis par Covivio en 2012 et accueillait jusqu'en 2018 le siège de Citroën.

A sa libération, Covivio a conçu un programme de redéveloppement sur-mesure, permettant notamment d'accroitre la surface globale de l'ensemble de 20 000 à 32 000 mètres carrés.

" So Pop, qui sera livré début 2022, illustre la stratégie de développement et de création de valeur de Covivio. Se positionner tôt sur des localisations stratégiques et des actifs prometteurs, anticiper les libérations et bâtir des stratégies de repositionnement adaptées, c'est ainsi que nous faisons évoluer notre patrimoine afin d'offrir un immobilier qui allie performance énergétique, bien-être et adaptation aux usages ", a commenté Olivier Estève, Directeur Général Délégué du groupe immobilier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les multiples défis de l’immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l’essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n’a affiché qu’une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.