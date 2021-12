Covivio identifie 2,5 milliards d’euros de création de valeur dans ses relais de croissance information fournie par AOF • 13/12/2021 à 12:02



(AOF) - La journée investisseurs de Covivio (-2,18% à 69,24 euros) a été l’occasion pour le groupe immobilier de revenir sur ses priorités stratégiques, tant immobilières qu’extra-financières, ainsi que sur ses relais de croissance. Si Covivio a quantifié ses potentiels de revenus additionnels annuels et de création de valeur dans ses relais de croissance, respectivement 145 millions d’euros et 2,5 milliards d’euros, il n’a pas communiqué sur leur échéance de réalisation.



Le groupe immobilier, qui affiche un patrimoine de 26 milliards d'euros (17 milliards d'euros, part du groupe), a identifié 1 milliard d'euros de création de valeur sur le pipeline des bureaux.



La politique active d'asset management sur les actifs de bureaux affectés par la crise doit par ailleurs lui permettre d'extraire 20 millions d'euros de revenus locatifs supplémentaires via un accroissement du taux d'occupation.



Covivio prévoit par ailleurs la transformation de bureaux obsolètes pour créer environ 5 000 logements. Ceux-ci seraient la source de revenus supplémentaires, de l'ordre de 10 millions d'euros à 15 millions d'euros en moyenne par an en vitesse de croisière.



Dans le résidentiel en Allemagne, la société souhaite " extraire le potentiel de croissance de valeur ", qui est estimé à 1,3 milliard, part du groupe. Il aboutit ce montant " en tenant compte des dernières références de marché et des prix des ventes unitaires ".



Le groupe compte accroitre également ses revenus sur ce segment de marché via le potentiel de réversion (30 millions d'euros de loyers annuels supplémentaires) et les marges de promotion (environ 10 millions d'euros par an).



Dans l'hôtellerie, Covivio souligne que la baisse des revenus, de plus de 70 millions d'euros par rapport à 2019, représente autant de potentiel de croissance pour les années qui viennent.



Enfin, Covivio a annoncé l'accélération de sa transition et relevé le niveau de ses ambitions pour atteindre 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Il anticipait auparavant une réduction de 34%.





