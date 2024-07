Covivio, Icade, Vivendi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - AST Groupe

AST Groupe a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre admis sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris à compter du lundi 22 juillet 2024 avant ouverture de la Bourse, dans l'attente de la publication des résultats du vote des créanciers sur le projet de plan de sauvegarde.

Beneteau

Le fabricant de navires annoncera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Covivio

La foncière annoncera ses résultats du premier semestre.

Icade

Au premier semestre, Icade a affiché un cash-flow net courant groupe en recul de 18,1% à 169 millions d'euros, impacté par la promotion. Les activités stratégiques (Foncière tertiaire et Promotion ont connu un repli de 0,1% de leur cash-flow net courant à 111,1 millions d'euros. Les revenus locatifs de la foncière ont augmenté de 4,1% en données comparables. S'agissant de la promotion, " sa performance été impactée par des dépréciations importantes dans un contexte dégradé ", a indiqué le groupe immobilier.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Lexibook

Lexibook, dont la cotation a été suspendue vendredi, a annoncé que ses actionnaires et fondateurs, la famille Le Cottier, ainsi que Lawrence Rosen LLC ont conclu un accord d'investissement afin d'agir de concert dans le cadre d'un projet d'offre publique d'achat volontaire initiée par la société Doodle (l'initiateur) (le concert), sans intention de retrait de cote. Il sera déposée, au plus tard, au début du quatrième trimestre 2024. Le prix proposé dans le cadre du projet d'OPA sera de 4 euros par action.

Lumibird

Le spécialiste des technologies laser communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Orapi

Orapi enregistre sur le second trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 57,7 millions d'euros contre 59,7 millions d'euros il y a un an, soit un repli de 3,4% à périmètre courant, qui intègre l'arrêt des activités de la filiale scandinave en novembre 2023. Le spécialiste des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance précise qu'à périmètre comparable, le repli est de 2,5%. Au cours du premier semestre 2024, Orapi a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 117,1 millions d'euros, contre 120,9 millions d'euros il y a un an, soit une baisse de 3,2% à périmètre courant.

Vivendi

Dans le cadre d'un point d'étape sur son projet de scission, Vivendi indique que l'étude menée à ce jour a démontré la faisabilité de ce projet dans des conditions satisfaisantes et identifié les places boursières les plus appropriées pour ces trois sociétés une fois scindées. Vivendi avait lancé fin 2023 une étude de faisabilité d'un projet de scission où Canal+, Havas et une société regroupant les actifs dans l'édition et la distribution deviendraient des entités indépendantes cotées.