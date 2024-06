Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio Hotels: protocole d'accord signé avec Accor information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - Covivio annonce la signature d'un protocole d'accord avec AccorInvest portant sur le remembrement de la propriété des murs et fonds de commerce d'hôtels détenus conjointement, opération qui devrait être finalisée au dernier trimestre 2024.



Le protocole porte sur l'acquisition par Covivio Hotels de 24 fonds de commerce en contrepartie du transfert à AccorInvest des murs de 10 autres hôtels qui seront alors détenus en murs et fonds par AccorInvest.



Il porte aussi sur l'acquisition par Covivio Hotels et ses partenaires de 19 fonds de commerce pour deux joints-ventures (avec Crédit Agricole Assurance et la CDC) en contrepartie du transfert à AccorInvest des murs de six autres hôtels.



Au total, les opérations de remembrement font ressortir une valeur de murs d'hôtels cédés par Covivio Hôtels et ses partenaires de 393 millions d'euros, équivalente à celle des fonds de commerce détenus et exploités par les sociétés dont les titres seront acquis.





Valeurs associées COVIVIO HTLS 14,45 EUR Euronext Paris +0,70%