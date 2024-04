Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio Hotels: projet d'OPES déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - BNP Paribas, agissant pour le compte de Covivio, a déposé vendredi soir, auprès de l'AMF, un projet d'offre publique d'échange simplifiée (OPES) visant les actions Covivio Hotels, projet qui avait été annoncé le 22 février dernier.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, par remise de 31 actions nouvelles Covivio à émettre pour 100 actions Covivio Hotels (dividende détaché) présentées, la totalité des 70.849.242 actions non détenues par lui, soit 47,83% du capital de cette foncière.



L'initiateur n'a pas l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire visant les actions à l'issue de l'offre. Ce projet d'OPES fait suite à l'acquisition par Covivio des 8,3% du capital de Covivio Hotels détenus par Generali, en échange d'actions nouvelles Covivio.





Valeurs associées COVIVIO HTLS Euronext Paris +0.67%