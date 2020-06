Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio Hotels : près de 100% du dividende payé en actions Cercle Finance • 03/06/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Covivio Hotels indique qu'à l'issue de la période d'exercice, ouverte du 15 au 29 mai inclus, des actionnaires représentant 98,6% du capital ont opté pour le paiement en actions de son dividende au titre de 2019, de 1,55 euro par action. Le paiement du dividende et le règlement-livraison des actions nouvelles auront lieu le 4 juin. Les 11.510.983 actions ainsi émises porteront jouissance au 1er janvier 2020 et feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Paris. Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 16,07 euros. 'Cette opération, qui représente une augmentation de capital de 185 millions d'euros, illustre à nouveau la confiance des actionnaires dans la stratégie de Covivio Hotels', commente la foncière.

Valeurs associées COVIVIO HTLS Euronext Paris -0.84%