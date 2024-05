Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio Hotels: placement d'obligations vertes réalisé information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 13:23









(CercleFinance.com) - Covivio Hotels, filiale de la foncière Covivio dédiée à l'immobilier hôtelier, annonce avoir procédé avec succès au placement de 500 millions d'euros d'obligations vertes, à échéance mai 2033, une émission sursouscrite près de quatre fois.



Le produit de l'émission est destiné à financer ou refinancer le portefeuille d'hôtels Green éligible tel que défini dans le cadre du Green Financing Framework. Cette opération viendra aussi conforter le bilan de Covivio Hotels, en allongeant la maturité de la dette.



Le spread de l'émission ressort à 148 points de base à neuf ans. L'émission sera largement variabilisée afin de profiter de la bonne situation de couverture du groupe (89% de dette couverte à fin 2023, 5,6 années de maturité des couvertures).





