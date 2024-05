Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio Hotels: l'OPES ouvre le 3 juin information fournie par Cercle Finance • 31/05/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - L'AMF indique avoir déclaré conforme l'offre publique d'échange simplifiée (OPES) visant les actions Covivio Hotels, déposée par BNP Paribas pour le compte de la société foncière Covivio, et que cette OPES sera ouverte du 3 au 21 juin inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, par remise de 31 actions nouvelles Covivio à émettre pour 100 actions Covivio Hotels (dividende détaché) présentées, la totalité des 70.849.242 actions Covivio Hotels non détenues par lui, soit 47,83% du capital.



Covivio n'a pas l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire visant les actions Covivio Hotels à l'issue de l'offre. Euronext Paris doit publier les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.





Valeurs associées COVIVIO HTLS 14.90 EUR Euronext Paris -0.67%