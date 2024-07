Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio Hotels: hausse de près de 7% du RNR semestriel information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Covivio Hotels publie un résultat net récurrent (RNR ou EPRA Earnings) de 119,5 millions d'euros au titre des six premiers mois de l'année 2024, soit 0,81 euro par action, en hausse de 6,6% sur un an sous l'effet de la hausse des revenus.



La vigueur du marché hôtelier s'est en effet traduite par une croissance des revenus hôtels de 5,2% à périmètre constant, pour s'établir à 153,7 millions d'euros, grâce aux performances des hôtels à revenus variables et à l'indexation des loyers fixes.



Covivio Hotels revendique à fin juin 2024, un patrimoine hôtels d'une valeur de 5,82 milliards d'euros, en hausse de 0,5% sur six mois à périmètre constant, avec une stabilisation des taux de capitalisation et la poursuite de la croissance des revenus.





