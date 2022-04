Covivio : hausse de 7,1% des revenus trimestriels

(AOF) - Les revenus de Covivio à fin mars s’élèvent à 217 millions d'euros et 148 millions d'euros part du groupe, en croissance de 7,1% à périmètre constant. Les loyers en bureaux diminuent sous l’effet des cessions 2021 mais progressent de 2,9% à périmètre constant. Le taux d’occupation en France s’accroit de 0,4 pt, à 93,6%. En Italie, le taux d’occupation s’améliore à nouveau, à près de 97%. En Allemagne, la tendance s’améliore légèrement (+0,3 pt, à 79,1%).

L'activité en résidentiel allemand est soutenue, avec une croissance des revenus de +2,9% à périmètre constant et un taux d'occupation toujours à 99%. Les loyers bénéficient également des acquisitions de l'année dernière.

Suivant la bonne dynamique enclenchée sur la seconde partie de l'année 2021, et malgré la parenthèse du variant Omicron, l'activité hôtelière progresse fortement au 1er trimestre 2022, à +51,4% à 45,4 millions d'euros à périmètre constant.

Dans les bureaux, la dynamique locative devrait se poursuivre dans les prochains mois, prévoit Covivio. La forte croissance des revenus dans l'hôtellerie devrait aussi se poursuivre dans les prochains mois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'immobilier chinois toujours dans la tourmente

L’immobilier est essentiel pour la croissance de la deuxième économie mondiale. Or, après les déboires des géants Evergrande et Fantasia, d’autres plus petits promoteurs ont des difficultés à rembourser leurs dettes. Le géant Evergrande est, lui, étranglé par une dette abyssale d'environ 260 milliards d'euros. Il se bat pour payer à temps ses intérêts obligataires et livrer ses appartements, de façon à éviter une faillite qui ébranlerait tout le secteur immobilier chinois. L'OCDE estime que les risques d'un fort ralentissement en Chine se sont accrus avec les déboires d’Evergrande. Une baisse de 2 points par an de la demande intérieure chinoise sur deux ans réduirait la croissance mondiale de 0,4 point de PIB.