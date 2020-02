Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio : hausse de 6,1% de l'ANR EPRA par action en 2019 Cercle Finance • 14/02/2020 à 08:52









(CercleFinance.com) - Covivio publie un ANR EPRA de 9,3 milliards d'euros à fin 2019 (+12% sur un an), soit 105,8 euros par action (+6,1%), et un EPRA Earnings de 452 millions (+19%), soit 5,31 euros par action (+4,4% contre une guidance à plus de 3%). '2019 a été une nouvelle année riche pour Covivio, avec un patrimoine de 24 milliards d'euros toujours plus centré sur les grandes métropoles européennes', souligne le directeur général Christophe Kullmann, qui pointe aussi un pipeline de développement de huit milliards. La société foncière a l'intention de proposer un dividende de 4,80 euros par action, en hausse de 4%, avec option de paiement du dividende en actions, et affiche pour objectif 2020 un EPRA Earnings par action supérieur à 5,40 euros.

Valeurs associées COVIVIO Euronext Paris +0.09%