Covivio: hausse de 12,7% des revenus part du groupe

(CercleFinance.com) - Covivio publie des revenus part du groupe de 633 ME en 2022, en croissance de 12,7% à périmètre constant par rapport à 2021, tirés (à périmètre constant) par l'activité Bureaux: +5,3% en France, +4,2% en Italie, +7,7% en Allemagne, par le résidentiel en Allemagne (+3,1%) et par les Hôtels en Europe (+64,3%).



' En 2022, Covivio tire les fruits de sa stratégie avec une croissance des revenus record et un résultat en progression de +5%, un patrimoine certifié à 93% et une forte satisfaction clients. Confiants dans notre capacité à nous adapter efficacement, nous préparons l'après', indique Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio.



Pour 2023, Covivio propose le maintient du dividende à 3,75E/ action, avec option de paiement en actions.



Le groupe cible un résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) 2023 de l'ordre de 410 ME, stable retraité de l'effet du désendettement.







