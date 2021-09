Covivio finalise la commercialisation du bâtiment D de Symbiosis à Milan

(AOF) - Covivio a annoncé la signature deux nouveaux accords de pré-location avec le groupe Orsero, leader en Europe méditerranéenne dans l'importation et la distribution de fruits et légumes, ainsi qu'avec une entreprise industrielle italienne, pour 4 500 mètres carrés. Le groupe immobilier achève ainsi trois mois avant sa livraison, la commercialisation de cet immeuble de bureaux venant compléter le quartier d'affaires Symbiosis développé par le groupe.

Le bâtiment de 18 000 mètres carrés a déjà été choisi par d'importantes multinationales, telles que Boehringer Ingelheim, l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, LVMH Italia, leader dans le secteur du luxe, ainsi que par plusieurs entreprises du groupe Mars - Royal Canin Italia et AniCura Italia.

" Ces nouveaux accords, ainsi que les discussions avancées pour la pré-location d'autres bâtiments en cours de développement sur le quartier, confirment l'attractivité de Symbiosis. Son statut d'élément clé dans la transformation de toute la zone Sud de Milan, sera encore renforcée par la future opération de régénération urbaine de Scalo di Porta Romana ", a souligné Covivio.

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.